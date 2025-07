Milan novità sul ritorno di fiamma per il bomber | lo voleva la Juve

Il Milan si prepara a scrivere un nuovo capitolo, con una strategia ambiziosa e rinnovata. Dopo un'annata altalenante, i rossoneri puntano a rinvigorire il loro attacco, con uno sguardo attento alle novità di mercato. Tra ritorni di fiamma e sondaggi, il club sembra determinato a rinforzarsi e a ripartire con slancio. La stagione 2025/2026 promette emozioni e sfide avvincenti, con il sogno di risalire ai vertici del calcio italiano e internazionale.

Il Diavolo alla ricerca di un attaccante da affiancare a Gimenez, la scelta cade su un giocatore dalle caratteristiche simili al giocatore del Napoli Oggi, comincia ufficialmente la stagione del nuovo Milan di Allegri. I rossoneri attesi al raduno, il tecnico livornese parla in conferenza stampa presentando l’annata 20252026, per la quale il Diavolo coltiva ambizioni di rinascita, dopo che lo scorso anno le cose non sono andate per il meglio, tutt’altro. Milan, ritorno di fiamma per il bomber: è l’alter ego di Osimhen – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Con il livornese al timone, l’obiettivo è recuperare competitività e solidità, quella mancata praticamente sempre nei mesi addietro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan, novità sul ritorno di fiamma per il bomber: lo voleva la Juve

Giuntoli Juve, altro che graticola! Il dirigente bianconero può rimanere al suo posto. Si placano le voci sul possibile arrivo di un ex Milan. Ultimissime novità - Cristiano Giuntoli resterà in Juventus, mettendo fine alle speculazioni su un suo possibile addio. Le voci di un ex dirigente del Milan in arrivo nell'organigramma bianconero si placano, confermando la fiducia nella leadership di Giuntoli.

Milan, Okafor è in uscita: sirene turche per lo svizzero, ma occhio anche al ritorno di fiamma del Lipsia Vai su X

Ritorno di fiamma per Tiago Santos del Lille Il terzino portoghese era già stato seguito dal Milan in passato ed ora è reduce da un lungo infortunio Secondo La Gazzetta dello Sport, alle giuste condizioni, i rossoneri potrebbero tornare alla carica #Tiago Vai su Facebook

