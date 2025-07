Cambio al vertice del Rotary Club Pisa | Paolo Ghezzi è il nuovo presidente

Pisa si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia rotary, con il cambio al vertice del Rotary Club Pisa. Dopo oltre 90 anni di servizio e impegno, il club si rinnova affidando la presidenza a Paolo Ghezzi, un leader pronto a guidare con entusiasmo e visione innovativa. Con questa nuova guida, il Rotary Pisa si conferma ancora una volta come motore di progresso per il territorio, proseguendo la sua missione di solidarietà e sviluppo.

Pisa, 7 luglio 2025 – Un altro giro di ruota ha scandito il tempo del Rotary Club Pisa che con i suoi 91 anni anni di vita è il più antico club service della città . E con lo stesso slancio di quando fu fondato, nell’aprile del 1934, il “Pisa”, come viene comunemente chiamato, continua ad essere un incubatore di idee e di progetto per il territorio, come ha sottolineato il ginecologo Vito Cela nella tradizionale cerimonia della campana che lo ha visto cedere il collare dello storico sodalizio all’ingegner Paolo Ghezzi, già vicesindaco della città di Pisa per due mandati consecutivi. “Uniti per il bene” sarà il motto che farà da filo conduttore alla nuova annata che avrà come sottotitolo “La luce, i giovani, la rinascita” – ha anticipato Ghezzi – nel prendere la parola e salutare i tanti presenti tra cui i presidenti degli altri club service cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it