Dimenticate lo stile Y2K il prossimo grande revival sono gli anni 2010

della nostalgia degli anni 2000, il panorama fashion si sta preparando a voltare pagina. La Berlin Fashion Week ha infatti puntato i riflettori sugli anni 2010, un’epoca di innovazione e stile che promette di riscrivere le regole del presente. È finalmente arrivato il momento di abbandonare il passato e abbracciare una nuova era di creatività e freschezza: il futuro è tutto da scoprire.

La Berlin Fashion Week ci ha forse svelato il prossimo grande trend. Perché diciamocelo: siamo stanchi. Non di andare alle sfilate, quelle continuano a essere un buon motivo per bere gratis e trovare ispirazioni per outfit borderline discutibili, ma di tutta questa ossessione Y2K che ormai è diventata un filtro fastidioso da cui guardiamo il mondo. Dopo dieci anni passati a frugare nei meandri di internet alla ricerca dell’ennesima variazione sul tema Britney-Paris-Lindsay, e dopo aver sviscerato ogni angolo degli anni ’00, dai jeans a vita bassa alle cinture studded, forse è arrivato il momento di andare avanti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Dimenticate lo stile Y2K, il prossimo grande revival sono gli anni 2010

In questa notizia si parla di: prossimo - anni - dimenticate - stile

Moratti, venerdì prossimo compie 80 anni: «Ecco l’Inter a cui sono più affezionato; tra Champions e Scudetto dico questo» - Venerdì prossimo Massimo Moratti festeggerà il suo ottantesimo compleanno, un’occasione speciale per celebrare il legame indissolubile con l’Inter.

@lindsaylohan oggi compie 39 anni ma noi, emotivamente, siamo ancora fermi a “Genitori in Trappola” e custodiamo ancora il sogno di scambiare la nostra vita con quella di una gemella segreta No, non ci siamo dimenticate di Mean Girls, ma non volevam Vai su Facebook

Questo dimenticato thriller di 50 anni fa ambientato in Italia è uno dei preferiti di Quentin Tarantino; Letizia di Spagna riporta in auge una tendenza dimenticata; Dimenticate le diete: Kate Hudson giura su questo trucco per dimagrire senza morire di fame a 46 anni.

Dieci anni di stile tra heritage e classici | MilanoFinanza News - La domanda ossessione di ogni designer condannato a cambiare registro ogni stagione sarà il nuovo tormento di Frida Giannini dal prossimo febbraio, dopo il definitivo addio a Gucci. Riporta milanofinanza.it

6 abiti stile anni 2000 che tornano di moda nell'estate 2025 | Vogue Italia - Tra gli abiti anni 2000 che tornano a far parlare di sé durante l’estate, quelli dai tagli asimmetrici e cut on, segnano uno stile a cui piace distaccarsi dai classicismi, puntando su ... Secondo vogue.it