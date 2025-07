Il petrolio in rialzo a New York a 67,15 dollari

Il petrolio è in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,22% a 67,15 dollari al barile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il petrolio in rialzo a New York a 67,15 dollari

In questa notizia si parla di: petrolio - rialzo - newyork - dollari

Borse europee caute, Milano in rialzo: petrolio e gas in aumento - Le Borse europee si muovono con cautela, mantenendo un andamento misto in un contesto di debolezza da parte di Wall Street.

Il petrolio torna a salire nelle contrattazioni asiatiche sulla spinta di nuovi attacchi incrociati tra Israele e Iran, nel contesto di forti tensioni. #ANSA Vai su Facebook

Il petrolio in rialzo a New York a 65,55 dollari; Il petrolio in rialzo a New York a 65,55 dollari; Il petrolio è in rialzo a New York a 65,25 dollari.

Il petrolio in rialzo a New York a 67,15 dollari - NEW YORK, 07 LUG – Il petrolio è in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,22% a 67,15 dollari al barile. Secondo lasicilia.it

Il petrolio in rialzo a New York a 65,55 dollari - Notizie - Ansa.it - Il petrolio è in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,68% a 65,55 dollari al barile. Da ansa.it