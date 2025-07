Qualcuno volò sul nido del cuculo il produttore svela i primi dettagli della serie spin-off

Dopo il successo iconico del film premio Oscar "Qualcuno volò sul nido del cuculo", si apre ora un nuovo capitolo con una serie spin-off che promette di sorprendere. Intervistato, il produttore Paul Zaentz svela i primi dettagli di questa avventura televisiva, offrendo ai fan un’inedita prospettiva sul mondo di McMurphy e Bromden. La serie, narrata dal punto di vista del Capo Bromden, si appresta a rivivere e amplificare l’eredità del capolavoro originale.

Intervenuto nel corso di un'intervista, il produttore Paul Zaentz, nipote del produttore Saul Zaentz, che ha prodotto il film originale, ha rivelato i dettagli della serie spin-off in lavorazione. A cinquant'anni dal film che fece incetta di Oscar, Qualcuno volò sul nido del cuculo si prepara a rinascere in forma seriale. Il produttore Paul Zaentz annuncia una serie TV spin-off narrata, per la prima volta, dal punto di vista del Capo Bromden, restituendo così fedeltà alla visione originale di Ken Kesey. Qualcuno volò sul nido del cuculo ritorna in una serie TV Era il 1975 quando Miloš Forman portava al cinema uno dei drammi più incisivi della storia del cinema americano: Qualcuno volò sul nido del cuculo, tratto dal romanzo di Ken Kesey.