Il miglior sostituto di taken di liam neeson è arrivato 11 anni fa e ora è troppo tardi per un sequel

Il panorama cinematografico di Liam Neeson è costellato di pellicole d’azione iconiche, ma Taken rimane il suo capolavoro indiscusso, arrivato 11 anni fa e ormai troppo tardi per un sequel. In questo approfondimento, scopriremo quale potrebbe essere il miglior sostituto di Taken, analizzando le pellicole che hanno segnato la carriera dell’attore e lasciando spazio alle nuove stelle del genere. Pronti a scoprire chi potrebbe prendere il suo posto?

Il panorama cinematografico di Liam Neeson è caratterizzato da numerosi film d'azione che hanno lasciato un'impronta significativa negli ultimi 25 anni. Tra questi, Taken rappresenta l'unico capitolo di una vera e propria saga di successo, mentre altri titoli come Non-Stop avevano il potenziale per diventare franchise duraturi. In questo approfondimento si analizzeranno le caratteristiche delle pellicole più rilevanti della carriera dell'attore, con particolare attenzione a Non-Stop, considerato uno dei suoi migliori successi in ambito action. non-stop: il successo che poteva trasformarsi in un franchise duraturo.

