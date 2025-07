Il Parco del Poggio riapre con il cinema sotto le stelle

Il Parco del Poggio riapre con entusiasmo, offrendo un’esperienza unica: “Cinema sotto le stelle”. La nuova rassegna, “Cinema al Poggio”, trasforma il polmone verde più amato di Napoli in uno spazio di cultura e socialità, dove il cinema all’aperto torna protagonista. In occasione della riapertura, il Comune di Napoli vuole rilanciare il cuore pulsante della città, promuovendo incontri, divertimento e momenti di condivisione, per un’estate indimenticabile che invita tutti a riscoprire la magia dell’aria aperta.

S’intitola “Cinema al Poggio” la nuova rassegna in programma al Parco del Poggio che riapre con il cinema sotto le stelle. Torna a respirare uno dei polmoni verdi più amati di Napoli. In occasione della riapertura al pubblico del Parco del Poggio ai Colli Aminei, il Comune di Napoli punta su un forte segnale di . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Il Parco del Poggio riapre con il cinema sotto le stelle

In questa notizia si parla di: poggio - parco - cinema - riapre

Parco del Poggio e Villa Comunale: le date della riapertura |VIDEO - Il conto alla rovescia per la riapertura del Parco del Poggio e di Villa Comunale sta entrando nel vivo.

Napoli: il Parco del Poggio riapre con la rassegna "Cinema al Poggio". Ingresso gratuito >> https://tinyurl.com/3xtn5uht Vai su Facebook

Napoli, riapre il Parco del Poggio con il cinema sotto le stelle: il programma; Napoli, riapre il Parco del Poggio con il cinema sotto le stelle: il programma; Sabato 31 maggio riapre il Parco di Poggio Valicaia.

Napoli, riapre il Parco del Poggio con il cinema sotto le stelle: il programma - In occasione della riapertura al pubblico del Parco del Poggio ai Colli Aminei, il Comune di Napoli punta su un forte segnale ... ilmattino.it scrive

Il Parco del Poggio riapre con il cinema sotto le stelle - In occasione della riapertura al pubblico del Parco del Poggio ai Colli Aminei, il Comune di ... Riporta napolivillage.com