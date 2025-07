LIVE Cobolli-Cilic 6-4 6-4 6-7 3-4 Wimbledon 2025 in DIRETTA | break del croato siamo a un passo dal 5° set

Il match tra Cobolli e Cilic si infiamma, regalando emozioni da cardiopalma a Wimbledon 2025. Con ogni scambio, il pubblico è testimone di un duello senza esclusione di colpi, dove ogni punto conta e la suspense cresce. Resta aggiornato per non perdere neanche un dettaglio di questa sfida mozzafiato! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e vivere ogni istante di questa battaglia epica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 RISPOSTA VINCENTE di dritto! Eccola la convinzione! 30-30 Fuori di un filo d’erba il passante il corsa di dritto di Cilic. 30-15 Prima vincente. 15-15 Lungo il recupero di dritto di Cilic. 15-0 Ace (15°). 3-4 Si ferma in rete il rovescio difensivo di Cobolli. Break, stra-meritato. Seconda 40-A Suicidaria palla corta di Cobolli, arriva e fa punto Cilic. 40-40 Spinge di dritto e l’annulla Cobolli. Cilic ha di nuovo lasciato a desiderare sul rovescio d’attacco! 40-A Prima prende la riga in costruzione di rovescio, ovviamente, poi il comodo anomalo vincente con il dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Cilic 6-4, 6-4, 6-7, 3-4, Wimbledon 2025 in DIRETTA: break del croato, siamo a un passo dal 5° set

In questa notizia si parla di: cilic - diretta - cobolli - wimbledon

LIVE Cobolli-Cilic, Roland Garros 2025 in DIRETTA: il veterano croato in tabellone da lucky loser - Benvenuti nella DIRETTA LIVE del match di primo turno del Roland Garros 2025, dove Flavio Cobolli sfida il veterano croato Marin Cilic, entrato nel tabellone come lucky loser.

Wimbledon, Cobolli-Cilic in diretta: in palio i quarti di finale Vai su X

Splendido inizio di Cobolli contro Cilic. Segui la diretta del match Vai su Facebook

Cobolli-Cilic LIVE: azzurro avanti due set a zero; Cobolli diretta ottavi Wimbledon, segui la sfida di tennis oggi contro Cilic; Wimbledon, ottavi di finale LIVE: Cobolli-Cilic 64 64 5-6.

Wimbledon: in campo Cilic-Cobolli 1-2 (4/6, 4/6, 7/6), si gioca il quarto set: 4-3 DIRETTA - Cobolli alla battuta annulla due palle break al croato che si conquista una terza opportunità ai vantaggi che poi spreca in rete. ansa.it scrive

Cobolli in campo contro Cilic: la diretta di Wimbledon. Chi è il tennista italiano e dove vedere il match - Sarà il primo dei tre italiani a scendere oggi in campo Flavio Cobolli, che si scontrerà contro il 36enne Marin Cilic (numero 65 del ranking) ... Come scrive msn.com