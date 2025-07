Il chitarrista castiglionese Michele Castellani in tour con Loredana Bertè

Un talento di Castiglion Fiorentino conquista le scene: Michele Castellani, il chitarrista 32enne conosciuto per la sua passione e dedizione, si esibisce ora con Loredana Bertè nel suo tour estivo. Dopo anni di sacrifici e studio, il suo sogno si è concretizzato in un debutto sul palco con una delle icone della musica italiana. E questa è solo l’inizio di un emozionante percorso che lo vedrà protagonista.

Arezzo, 7 luglio 2025 – I l chitarrista castiglionese Michele Castellani in tour con Loredana Bertè C'è un po’ di Castiglion Fiorentino sul palco del tour estivo di Loredana Bertè. A portarcelo è Michele Castellani, chitarrista di 32 anni che, dopo anni di studio, insegnamento e musica suonata, ha debuttato sul palco accanto a una delle voci più iconiche del panorama musicale italiano. Un’opportunità arrivata ad aprile scorso, quando il collega Stefano Cerisoli – già da anni nella band della Bertè, musicista di Marco Masini e con il quale Michele ha studiato per dieci anni – ha fatto il suo nome per sostituirlo in alcune date. 🔗 Leggi su Lanazione.it