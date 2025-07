Mattarella | Rapporto Italia-Croazia esempio della vocazione alla pace dell’Ue

Il viaggio del Presidente Mattarella in Croazia evidenzia la vocazione pacifica e collaborativa dell'Europa, testimoniando come l'unità tra gli Stati membri sia fondamentale per affrontare le sfide globali. Con il suo incontro con Zoran Milanovic, l'Italia riafferma il ruolo di protagonista nel rafforzamento dell'Unione e nella promozione della stabilità regionale. Questo esempio sottolinea come la cooperazione tra Italia e Croazia rappresenti un pilastro nella costruzione di un'Europa più forte e unita.

Il Presidente della Repubblica è volato in Croazia per incontrare l'omonimo croato, Zoran Milanovic. In questa sede, Mattarella ha avuto l'occasione di ribadire come "le sfide si sono moltiplicate e l'Europa ha più che mai bisogno del convinto contributo di tutti i suoi Stati membri per continuare a rafforzarsi e integrarsi, per poter affrontare da protagonista il mutato contesto geopolitico". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mattarella: “Rapporto Italia-Croazia, esempio della vocazione alla pace dell’Ue”

