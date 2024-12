Quotidiano.net - Scegli il giusto mix

Leggi su Quotidiano.net

Design elegante e resistente Find X8 Pro offre prestazioni eccellenti per fotocamera e autonomia della batteria e introduce il nuovo ColorOS 15, arricchito con le innovative soluzioni AI di OPPO. Dotato di un display Infinite View da 6,78 pollici, è perfettamente bilanciato dall'elegante cornice curva e dal vetro quadricurvo, che garantiscono una presa comoda e sicura. Disponibile nelle colorazioni Space Black e Pearl White. Suoni per tutte le occasioni Sennheiser Ambeo è la linea di soundbar di design che oltre ad arricchire l’arredo casalingo, offre anche un'ampia compatibilità e facilità di utilizzo. Tre diversi modelli per tutte le taglie, abbinati ai rispettivi subwoofer, che renderanno felici gli appassionati di musica, di serie Tv e di grandi eventi sportivi. Garantiscono un sound profondo e coinvolgente per un'immersione sonora mozzafiato.