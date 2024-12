Ilrestodelcarlino.it - San Benedetto rinasce: "Era sommersa dall’acqua. Una gara di solidarietà"

Dopo i devastanti danni causati dall’alluvione del 2023, la parrocchia di SanAbate, in uno dei quartieri più colpiti dalla furia dell’acqua, celebra un importante passo verso la rinascita. Ieri, alla presenza di numerose autorità civili e religiose, è stata inaugurata la sala polivalente della parrocchia, intitolata a don Giancarlo Barucci, parroco per sette anni fino alla scomparsa nel 2020. Il progetto di ristrutturazione della sala è stato reso possibile grazie al contributo di Unicredit, nell’ambito del programma ‘Rigenerare’. La cerimonia è stata preceduta dalla messa celebrata dal vescovo Livio Corazza e ha visto la partecipazione del sindaco Gian Luca Zattini, del vicesindaco Vincenzo Bongiorno, della deputata di Forza Italia, Rosaria Tassinari, di Livio Stellati di Unicredit e dei rappresentanti di Intesa San Paolo e del Comitato per la fame nel mondo.