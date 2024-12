Gamberorosso.it - Salvini precisa: "A Natale e Capodanno si beve come prima, non cambia nulla"

«Sulle bevande alcoliche, sul pranzo, sul cenone di, di, nonassolutamente. Non abbiamo abbassato il tasso alcolemico per guidare». Matteo, dopo le infinite polemiche nate dall'entrata in vigore del nuovo Codice della strada, con i ristoratori preoccupati per la possibile riduzione dei consumi di vino a tavola, lancia unazione in vista delle feste natalizie e il cenone di.Il vicepremier, leader della Lega e ministro dei Trasporti ha puntualizzato che con le nuove regole èto «l'uso del telefonino». Secondo i dati racconti, «la distrazione al volante è lacausa di morte sulle strade. Quindi via il telefonino mentre si guida, non ci si distrae».Quanto si può bere dopo la riformaNonostante i dubbi e le polemiche su molti contenuti della riforma, i limiti per porsi alla guida, le relative modalità di rilevazione e le sanzioni sono rimasti identici al passato.