Salvini e il pressing per tornare al ministero dell’Interno Durigon rilancia | L’assoluzione dice che Matteo dovrebbe già stare al Viminale

dinel processo Open Arms dimostra che il leader della Lega «avrebbe potuto benissimo già essere alanche in questa legislatura». A dirlo è Claudio, sottosegretario del governo ed esponente del Carroccio. La vittoria dinel processo di Palermo, che lo vedeva imputato con l’accusa di sequestro di persona per aver impedito alla nave umanitaria di sbarcare, ha riaperto una contesa politica tra Lega e Fratelli d’Italia. Ma c’è davvero la possibilità che oratorni a essere ministro? «Piantedosi sta facendo bene il suo lavoro e in questo momento non è in discussione un rimpasto. Certo, durante la formazione del governo Meloni l’opposizione ha puntato molto il dito contro un possibile ritorno dialperché sotto processo.