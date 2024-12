Pronosticipremium.com - Roma, un tifoso difende Dovbyk: “Forse non ricordate Dzeko”. E arriva il like dell’attaccante

Leggi su Pronosticipremium.com

Lachiude l’anno calcistico all’Olimpico con un segnale incoraggiante, travolgendo il Parma 5-0 all’Olimpico. La vittoria non risolve le difficoltà in classifica, con i giallorossi ancora al decimo posto a quota 19 punti, ma rappresenta un’iniezione di fiducia per affrontare il 2025 con maggiore ottimismo. Prima della pausa, però, laè attesa da un duro confronto contro il Milan, dove la squadra di Claudio Ranieri avrà bisogno di un’altra grande prestazione da parte di Artem.L’attaccante ucraino sta vivendo un momento positivo e sembra finalmente inserirsi nei meccanismi della squadra. Dopo aver siglato una doppietta decisiva contro la Sampdoria in Coppa Italia,ha trovato la rete anche contro il Parma, confermando il suo ruolo sempre più centrale nell’attacco giallorosso.