Rompipallone.it - Rissa, 6 espulsi e 4 arresti in campo: l’epilogo assurdo di una partita di calcio – Video

Ultimo aggiornamento 23 Dicembre 2024 11:11 di Giancarlo SpinazzolaIn unadiè accaduto davvero di tutto: maxicon seie quattroIn unadi, magari tra due formazioni rivali, si sa, gli animi possono scaldarsi facilmente. E può capitare che l’arbitro sia costretto – suo malgrado – a diventare il protagonista della sfida, per calmare gli animi o, nei casi peggiori, per mettere mano al taschino e sventolare cartellini su cartellini.Quando il gioco si fa duro, d’altronde, può accadere di tutto, anche che possano fioccare cartellini rossi a raffica, utilizzati per sedare gli animi ed evitare il peggio. Ed anche le risse o comunque parapiglia tra i protagonisti inpossono diventare imprevedibili. Ma ciò che è accaduto nell’ultimaè davvero incredibile.