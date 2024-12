Oasport.it - Quando iniziano i primi tornei WTA del 2025? Date, programma, italiane iscritte

La breve pausa del massimo circuito internazionale del tennis sta per finire. Nel calendario WTA, come del resto in quello ATP, presto si riprenderà. Il primo evento in ordine di tempo a dare il via alle danze sarà la United Cup 2024, competizione per nazioni a squadre miste che si terrà in Australia, a Perth e Sydney, dal 27 dicembre 2024 al 5 gennaio.Risponderanno all’appello Jasmine Paolini e Flavio Cobolli, n.1 della compagine tricolore, ma nel roster vi saranno anche Matteo Gigante (n. 150 ATP in singolare), Andrea Vavassori (n.6 in doppio), Sara Errani (n. 90 in singolare e 7 in doppio) e Angelica Moratelli (n. 72 in doppio). Focalizzando l’attenzione sul circuito femminile, tutto si concentrerà per arrivare al meglio agli Australian Open (12-26 gennaio).Dal 30 dicembre al 5 gennaio Lucia Bronzetti, grande protagonista in BJK Cup, giocherà nel WTA250 di Auckland (Nuova Zelanda), mentre nella settimana successiva (6-11 gennaio) Paolini tornerà protagonista nel WTA500 di Adelaide.