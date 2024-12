Oasport.it - Quando gioca Sinner i primi tornei del 2025? C’è una esibizione prima degli Australian Open

Il 2024 è ai titoli di coda e a Dubai Janniksta ultimando la sua preparazione nella off-season. L’altoatesino, reduce da una stagione ricca di successi e di soddisfazioni, ha lavorato in queste due settimane in territorio saudita per continuare nel proprio processo di miglioramento. Una preparazione sui dettagli, per essere pronto al via della prossima annata.Il primo obiettivo saranno gli(12-26 gennaio). Il primo Slam dell’anno non sarà preceduto da alcun incontro ufficiale nella programmazione di, similmente a quanto era accaduto nel 2023. Tuttavia, a Melbourne Park, vedremo Jannik coinvolto in un evento diing Week” sui campi del Major. Il 7 gennaio è previsto il confronto con il padrone di casa, Alexei Popyrin, mentre il 10 ci sarà un’altra sfida con avversario da definire.