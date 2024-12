Tvplay.it - Milan, la rivelazione che sorprende Cardinale: anche i tifosi sono spiazzati

Leggi su Tvplay.it

Arriva lache riguarda ilchenon solo, marossoneri che vorrebbero vedere la squadra in altoLa vittoria contro il Verona venerdì scorso ha messo ilin una situazione un pochino più tranquilla in vista delle prossime gare. Si era parlatodi un possibile esonero per Paulo Fonseca con l’ingaggio di Massimiliano Allegri. Tuttavia, i rossoneri hanno vinto 0-1 grazie al gol di Reijnders e domenica sfideranno la Roma, decisamente in serissima difficoltà in questa stagione., lache(LaPresse) Tvplay.itMa i problemi delhanno origine da molto lontano, non solo dall’estate, ma già dagli anni precedenti. Stefano Pioli, nonostante ciò, è riuscito a portare la squadra in Champions League e si è preso ugualmente tante critiche.