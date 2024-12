Liberoquotidiano.it - Migranti: De Cristofaro (Avs), 'Meloni prenda atto fallimento, centro in Albania va chiuso'

Roma, 23 dic (Adnkronos) - "Il paese è in crisi, decine di migliaia di famiglie di lavoratori e lavoratrici trascorreranno un Natale di preoccupazione per il loro futuro, la manovra di bilancio non risponde assolutamente ai reali bisogni degli italiani e il governo e la maggioranza pensano aie a come far ripartire ilin. Una follia che costa all'Italia circa un miliardo". Lo dice il capogruppo Avs in Senato Peppe De, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama."Isono una vera e propria ossessione della destra che sta contaminando gli italiani ma, soprattutto, utile propaganda per nascondere gli errori e i fallimenti in economica di questo governo. Ladel. Ilperinva", aggiunge.