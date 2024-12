Quotidiano.net - Mattarella ricorda la strage del rapido 904: un monito per le nuove generazioni

"La solidarietà che oggi si rinnova trova le sue radici nella risposta che il popolo italiano seppe, unito, esprimere di fronte all'attacco eversivo. Le Istituzioni seppero respingere il ricatto e difendere la democrazia grazie alla reazione civile e all'amore per la libertà degli italiani. Questo è il testimone da consegnare allepiù giovani". Così il presidente della Repubblica Sergioin un messaggio in ricordo delladel904. "Ricorrono quarant'anni - dice ancora il capo dello Stato - dall'antivigilia del Natale 1984, quando una bomba squarciò i vagoni del treno904 che percorreva la grande galleria dell'Appennino. Fu unaspaventosa, di impronta terroristico-mafiosa, come avrebbe accertato la magistratura". Sedici vittime, quasi 300 feriti.