Quotidiano.net - Lo spreco alimentare. Un miliardo di pasti perduti. Maglia nera alle famiglie

Leggi su Quotidiano.net

Il mondo ène. Mentre l’umanità si alimenta lascia distrattamente per strada tonnellate di cibo che vanno perdute e che, osservando solo rigidamente la legge dei numeri, potrebbero contribuire a sfamare milioni di persone in difficoltà. Ovvio che non c’è automatismo diretto trae lotta alla fame, ma una dinamica più virtuosa può aiutare. È bene però avere consapevolezza di ciò che succede dentro e fuori dalla tavola. Ogni giorno nel mondo vengono sprecati mediamente undi, equivalenti a un quinto del cibo prodotto. Lo rivela un rapporto di Food waste index report 2024 che fornisce una fotografia abbastanza precisa della stima sulloa livello di vendita al dettaglio e di consumo. Si possono abbattere queste cifre? Certo se ogni Paese, come spiega Food waste, si impegna a stabilire un rapporto sempre più stretto tra privati, esercenti, titolari di servizi, consumatori e una rete di istituzioni pubbliche e organismi di volontariato per recuperare il cibo non utilizzato.