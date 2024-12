Pianetamilan.it - Koopmeiners si infortuna durante Monza-Juventus: Milan a rischio?

Un nuovo infortunio per Teun: il centrocampista olandese ha dovuto abbandonare il campo nel primo tempo dia causa di un problema muscolare. Come confermato da Thiago Mottal’intervista post-partita su DAZN,ha accusato un fastidio all’adduttore e, per precauzione, non è rientrato in campo nella ripresa. L’infortunio del mediano rappresenta una seria incognita per la, che dovrà fare i conti con l’assenza di uno dei suoi uomini più importanti. Nei prossimi giorni, il club farà il possibile per chiarire la portata del problema e stabilire i tempi di recupero. La notizia più rilevante è che le sue condizioni saranno monitorate attentamente anche in vista della prossima sfida di grande prestigio: la Supercoppa Italiana, in programma il 3 gennaio contro il