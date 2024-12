Ilrestodelcarlino.it - Il papà dei record, corre 100 chilometri col figlio in passeggino: “Un’emozione unica”

Predappio (Forlì-Cesena), 23 dicembre 2024 – “Stabilire unndo e spingendo per 100 km ildi mioRodolfo di 7 mesi è stata la più grande emozione della mia vita di sportivo e padre”. Con la voce rotta dall’emozione, lo racconta il maratoneta e assessore comunale allo Sport di Predappio, Lorenzo Lotti, 38 anni, che sabato 7 dicembre ha stabilito un nuovo Guinness dei primati: il World‘I più veloci 100 km spingendo il propriosul’, vincendo negli Stati Uniti la gara Tidewater Strider Dismal Swamp 100K a Chesapeake, in Virginia. Lotti, laureato in Scienze motorie e assessore allo Sport: perché questa sfida? “Dopo ildel 2022 in Olanda con il primoRaimondo, sulla distanza dei 50 km, quest’anno ho deciso di tentare il Guinness con il secondo, sulla distanza dei 100 km, la stessa per la quale nel 2023 ho vinto il titolo italiano”.