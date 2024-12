Film Natale 2024 | i migliori da vedere

Leggi su .com

Life&People.it “It’s the most wonderful time of the year” (tradotto con “È il più bel periodo dell’anno”), recita il titolo della canzone interpretata da Andy Williams nel 1963.è davvero un momento magico da passare con chi ami e in totale rilassamento, dove una serata intima trascorsa in famiglia a guardarenatalizi è un’occasione sempre attesa e perfetta per ripercorrere piacevoli e nostalgici ricordi. Dai classici senza tempo alle storie d’amore strappalacrime, thriller spionistici romantici e commedie divertenti, immergiamoci in una selezione diche promettono di scaldare l’atmosfera con tanto amore e riempire le vacanze di gioia e buonumore.Mamma, ho perso l’aereo (1990)Cosa significa per un bambino di 8 anni essere abbandonato proprio il giorno di? In “Mamma ho perso l’aereo”, classico natalizio – scritto dal maestro del cinema dell’epoca John Hughes e diretto da Chris Columbus – a metà strada tra commedia slapstick e sentimentale, è sorprendentemente divertente per il piccolo e ingegnoso Kevin McCallister (Macaulay Culkin), difendere la casa dei suoi genitori da una coppia di sfortunati ladri (Joe Pesci e Daniel Stern), grazie a una serie di trappole.