Spazionapoli.it - “È la prima scelta del club”: l’offerta di De Laurentiis è da brividi!

Leggi su Spazionapoli.it

Acquisti Napoli – Ilazzurro è pronto ad investire ancora sul mercato. Le ultimissime su un noto obiettivo della società. La stagione del Napoli è iniziata al meglio, con la squadra che è ai vertici della classifica grazie ad ottime prestazioni. L’ultima vittoria è arrivata a Genoa per 1-2, con un primo tempo che ha fatto sorridere Antonio Conte. Il lavoro svolto dal tecnico è stato fin qui molto importante, motivo per il quale la squadra vanta una solidità unica. Ciò che però ha facilitato tale obiettivo è stato sicuramente il lavoro svolto dai dirigenti. Quest’ultimi, di comune accordo con il presidente De, hanno creato un ottimo mercato estivo che ha portato tanti uomini internazionali in Campania.A dire la verità, però, il progetto partenopeo è spalmato su più anni. Infatti, l’obiettivo della dirigenza è quello di continuare a crescere e investire, portando alla Corte del Vesuvio uomini sempre più pronti.