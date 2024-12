Superguidatv.it - Davide Locatelli presenta “Merry Dave Christmas”: “La mia musica in Tv? Magari come coach. Io a Sanremo? Per avvicinare i giovani alla musica strumentale – Intervista

Leggi su Superguidatv.it

, classe 1992, è uno piùe di grande talento tra pianisti e compositori italiani. Figlio d’arte, fin da piccolo inizia a studiare pianoforte: a 4 anni la sua prima lezione dal padre “Tati”, ex batterista dei Dalton. Dopo essersi diplomato al conservatorio, nel 2011 esce ‘’Tunnel’’, primo album di inediti del pianista. Seguono altri album e tournée negli Stati Uniti toccando locali prestigiosiil Blue Note di New York e il Dont Tell Mammas. Nel 2014 è nei 60 finalisti di, mentre nel 2015 partecipa con successoterza edizione di Tu si que Vales su Canale 5. La sua performance risulterà la più cliccata del web. Collabora con Alvaro Soler, Gabry Ponte e nel 2018 firma il suo primo contratto con Sony Music.A maggio 2018 esce ”Pirates of the Caribbean” il suo primo singolo prodotto da Sony Music che diventa rapidamente virale sul web, raggiungendo in poco tempo il milione di visualizzazioni su Youtube.