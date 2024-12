Iodonna.it - Dall'abito sensuale con cut-out e spalline fini, al mocassino classico, fino alla borsa con la tracolla a catena. Il trend studded surclassa le paillettes

Prepariamoci a partire per un viaggio sofisticato dal punk al rock chic, e ritorno. Le ultime tendenze per l’Inverno 2024/2025, ci dicono infatti che i look delle feste più eleganti e moderni prevedono abiti, borse, accessori e calzature con le borchie. Outfit di Capodanno: 15 idee last minute da copiare X In gergo tecnico chiamate anche studs, hanno silhouette variabili che spazianoe forme tondeggianti a effetto poisai coni appuntiti in stile ribelle.