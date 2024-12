Tpi.it - Dal 1° gennaio 2025 WhatsApp non funzionerà più su 19 modelli di smartphone: ecco quali

Dal 1nonpiù su 19diA partire dal 1°smetterà di funzionare su alcunidiin seguito a un aggiornamento, che integrerà le funzionalità di intelligenza artificiale nelle chat, che renderà inutilizzabile il software sui telefoni più obsoleti.Gliinteressati sono quelli che non sono più aggiornabili alla versione Android 5.0, e che sono stati immessi sul mercato tra il 2012 e il 2013. Oltre ai prodotti Samsung, sono interessati anche alcuni telefoni Motorola, HTC, LG e Sony.L’elenco dei telefoni suinonpiùSamsung: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini.Motorola: Moto G (1ª generazione), Razr HD, Moto E 2014, HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601, LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90.