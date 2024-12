Che colpo Grande Fratello per Lorenzo una brutta notizia | Javier gliel’ha fatta

Leggi su Caffeinamagazine.it

, brutte notizie per. È un periodo così così, diciamo no, per il modello milanese. Nelle ultime settimane il rapporto con Shaila Gatta è andato via via deteriorandosi e alla fine lui l’ha lasciata affermando che la ama “troppo”. Poi a Eva Grimaldi ha confidato: “A me piace piacere, mi diverte flirtare, è qualcosa che mi fa stare bene. Ad oggi mi sono reso conto che non ero pronto e quindi la cosa non poteva andare”.è anche crollato a piangere mentre parlava di qualcosa del suo passato che continua a turbarlo, forse una relazione finita male: “Quella cosa. non ce la faccio. Ho paura, ho paura di riviverlo e farci i conti, di impazzire. Ho paura di impazzire. Divento matto, alcune volte c’ho provato. Io non ne ho mai parlato nemmeno a Shaila e non deve mai saperlo.