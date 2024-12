Iltempo.it - Centri migranti in Albania, Tajani: "Avanti per contrastare i trafficanti"

Leggi su Iltempo.it

Il governo non fa passi indietro sull'attuazione del Protocollo tra Italia ee, anzi, rilancia, confermando la linea dettata dall'inizio. Anche alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione, che ha indicato le competenze relative all'individuazione dei Paesi di origine sicura a livello nazionale, il vertice ha ribadito la ferma intenzione di continuare a lavorare, insieme ai partner Ue e in linea con le Conclusioni del Consiglio Europeo dello scorso 19 dicembre, sulle cosiddette "soluzioni innovative" al fenomeno migratorio. Si va, quindi, "perdi esseri umani nel rispetto delle norme comunitarie", ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio, in un punto stampa al quartier generale di Kfor, in Kosovo.