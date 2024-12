.com - Calcio a 5 / Serie A2, Mister Diego Petrolati si dimette dall’Audax Senigallia

Leggi su .com

Lo storicodella scalata dalla C2 all’A2 rassegna le dimissioni dopo l’avvio negativo in terza, 23 dicembre 2024 –non è più l’allenatore dell’Audax. Lo ha comunicato oggi la società attraverso un comunicato stampa“L’Audax– si legge nella nota – comunica con rammarico le dimissioni didall’incarico di allenatore della prima squadra. Dopo un’attenta riflessione, la società ha deciso di accettare le dimissioni del. Durante la sua permanenza,ha guidato la squadra con passione e dedizione, contribuendo a importanti risultati, come la memorabile scalata dalla C2 alla A2, e ha dato un contributo significativo alla crescita dei nostri giovani ragazzi. La società ringraziaper il lavoro svolto e per l’impegno profuso, augurandogli il meglio per il futuro.