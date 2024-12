Quifinanza.it - Bonus fino a 5.500 euro per i nuovi nati nel 2025, tutti i requisiti per ottenerlo

Il Governo ha potenziato, tramite la rimodulazione dell’assegno unico e l’introduzione di ununa tantum alla nascita, il supporto alle famiglie che hanno appena avuto figli. In totale queste due misure potrebbero portare una famiglia che ha il suo primo figlio a ottenere oltre 5.500in un anno, ma la cifra aumenta se nel nucleo ci sono già due figli a carico.In questo caso la cifra può toccare anche i 7.000, ma si tratta di un caso limite che prevede un Isee molto basso e una famiglia numerosa. Questosi somma ai sussidi locali, per integrare il reddito dei nuclei in difficoltà e contrastare il calo delle nascite.Da dove vieneIl Governo di Giorgia Meloni ha rimodulato l’assegno unico universale per le famiglie con figli sia per adattarlo all’inflazione, sia per provare a sostenere maggiormente le famiglie con figli e migliorare il tasso di fertilità italiano.