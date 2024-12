Ilrestodelcarlino.it - Agguato nel parcheggio. Aggredita e rapinata uscendo dall’osteria

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Aveva appena smontato dal turno serale, in quello che avrebbe dovuto essere un giovedì sera normale uscita da lavoro. E invece, quello scorso si è trasformato in un vero e proprio incubo per una dipendente dell’osteria Sangiovesa a Santarcangelo che, suo malgrado, è rimasta vittima di una violenta rapina ai suoi danni, andata in scena nel vicinodel Clementino, in via Cagnacci. Qui, infatti, la donna aveva parcheggiato la propria auto ritrovata intorno alle 23.30 completamente vandalizzata e aperta da ignoti che avevano rovistato nell’abitacolo mentre lei si trovava all’osteria. Ma quello che ad una prima occhiata poteva sembrare solo un furto, si è presto tramutato in un vero e proprioquando la dipendente della Sangiovesa è salita a bordo per verificare le condizioni dell’auto.