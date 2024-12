Lanazione.it - Addio a Maurizio Corsoni, il calcio si ferma per ricordarlo

Cerreto Guidi (Firenze), 23 dicembre 2024 – Nessuno riesce ancora a crederci. È stata un’ondata di dolore, senza consolazione, quella che ha travolto Gavena, frazione di Cerreto Guidi, e la sua comunità. La notizia della morte disi è diffusa in una manciata di ore facendo sprofondare nel buio più nero le tante persone che gli hanno voluto bene.aveva compiuto 60 anni il 20 marzo e già assaporava una fase nuova della vita, quella in cui si può finalmente avere il lusso di contare su un tempo infinito da dedicare alla famiglia (la moglie Barbara e i figli Giulia e Dario) che ha amato sino al suo ultimo respiro. Ad agosto però il destino – un destino maledetto – ha voluto sconvolgere i progetti. La sua grande forza di volontà e la sua voglia di vivere, purtroppo, non sono bastate.