Vlahovic-Juve pace fatta ma ora serve un colpo in serie A!

Dusansi è rilanciato dopo il gol in Coppa Italia al Cagliari e una prestazione ricca di gol e opportunità:però uninAUno degli uomini più discussi di questa prima parte di stagione inA e dellantus è sicuramente Dusan. L’attaccante serbo ha dovuto praticamente giocarle tutte in quanto il suo unico vice naturale, Arek Milik, non si è fatto ancora vedere. Fino a farsi male, lasciando i bianconeri senza un attaccante di ruolo per qualche settimana.Dusan, dopo la, i tifosi si attendono i gol – (screenshot) – sportface.itL’ex Fiorentina è finito in un vortice di critiche per le sue prestazioni non sempre all’altezza con il gol che spesso ha latitato, nonché per la questione del rinnovo di contratto, fin qui non arrivato e quindi con un addio dietro l’angolo essendo in scadenza nel 2026.