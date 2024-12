Formiche.net - Verde a tutti i costi? I dubbi di Lombardi e Maglio

Leggi su Formiche.net

Sin dai suoi albori, il progetto Green deal (Egd) è stato presentato come una delle iniziative più ambiziose dell’Unione europea per affrontare il cambiamento climatico, avendo come obiettivo ultimo quello di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. Una cosa, però, è certa: questo piano promette più di quello che si può realizzare nel lasso temporale imposto. Il Green deal si caratterizza per un approccio complesso e multiforme, capace di includere un insieme di rigorose regolamentazioni, paventati incentivi per l’innovazione e sedicenti investimenti su larga scala in tecnologie verdi. In realtà, pur supportando le premesse logiche alla base del progetto, così come il suo obiettivo ultimo, l’approccio della Ue al cambiamento climatico non sembra essere del tutto vincente.Il confronto tra le strategie di neutralità del carbonio di Ue, Stati Uniti e Cina rivela significative disparità sia nelle politiche sia nei contributi alle emissioni globali di CO2, sottolineando criticità specifiche nell’approccio della Ue.