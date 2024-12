Quotidiano.net - Turismo, c’è il nuovo contratto. Aumenti fino a 200 euro al mese

Dopo scioperi nazionali e campagne di mobilitazione è arrivata la fumata bianca per l’ultimodella filiera turistica, in attesa del rinnovo da oltre sei anni. Al termine di un serrato confronto, ieri i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs e le associazioni datoriali Aica e FederConfindustria, hanno siglato l’Ipotesi di accordo sulnazionale dell’Industria turistica applicato a migliaia di dipendenti delle aziende della filiera turistica. Il rinnovo del Ccnl, con vigenza triennale dal 1° gennaio 2025, porta con sé l’atteso adeguamento salariale per lavoratrici e lavoratori, le cui retribuzioni avevano perso da tempo il passo con il costo della vita, insieme ai miglioramenti normativi richiesti con forza dalle organizzazioni sindacali.