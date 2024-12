Lanazione.it - Pallavolo Casciavola, un punto in rimonta per la Verodol

(Pisa), 22 dicembre 2024 - LaCBDfinisce l’anno solare conquistando uncontro una delle migliori squadre viste in questa stagione al Pala Pediatrica. Unmaturato grazie ad una bellache ha visto la squadra rossoblù passare dallo 0-2 al 2-2, salvo poi cedere al tie break. La squadra di Alessandro Tagliagambe parte con Lilli in regia, Ciampalini opposta, Barsacchi e Messina laterali, Bolognini e Bacherini centrali e Marsili libero. L’inizio è di marca rossoblù, latiene bene il campo arriva ad avere tre punti di vantaggio, poi però subisce il ritorno delle avversarie che prendono il sopravvento, grazie anche ad una difesa non impeccabile della, Tagliagambe prova a cambiare qualcosa con gli innesti di Panelli, Melani, Corsini e Di Pasquale ma il trend non cambia e così il primo set se lo aggiudicano abbastanza agevolmente le ospiti.