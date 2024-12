Open Armsè scontro tra Salvini e Conte

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.00tra il leader Lega,, e quello del M5S,, dopo la sentenzaArms."Dilo smemorato mi interessa poco", ha detto. "Non sono abituato a fuggire dalle mie responsabilità a differenza di altri", ha aggiunto riferendosi aha sempre sostenuto di aver agito in linea con il premierdurante la crisi della nave con i 124 migranti,nel 2019. "Non consento a nessuno di scherzare sul fatto che io metta o non metta la faccia sulle scelte che prendo", ha risposto. "Lo smemorato è lui".