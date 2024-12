Ilgiorno.it - Miracolo (d’affluenza) al Diocesano: "Qui l’arte accoglie grandi domande"

In pausa pranzo guida gratuitamente i visitatori nel museo che dirige, Nadia Righi. Aldal 1999, al vertice dal 2017. Lo possiamo classificare tra i musei più giovani di Milano? "Sì, seppur ricchissimo di storia. Tra i tesori più antichi, la capsella argentea detta di San Nazaro: il contenitore sarebbe stato impiegato da Ambrogio nel 386 per trasportare le reliquie degli apostoli da Roma a Milano". Chi l’ha voluto? "L’idea di un Museovenne al cardinale Schuster nel 1931. Il luogo fu individuato dal Cardinal Montini solo nel 1960. I lavori cominciarono negli anni Ottanta. A inaugurarlo, nel 2001, il Cardinal Martini". L’attuale arcivescovo Delpini viene spesso in visita, magari non ufficiale? "Certo, e non mi avvisa, per non disturbarmi. Persona molto alla mano, molto rispettosa".