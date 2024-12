Lettera43.it - Migranti, Meloni convoca un vertice sull’Albania «per capire come procedere»

Dalla Lapponia finlandese, dove si trova per ilNord-Sud di Saariselka tra i Paesi che rappresentano i confini esterni dell’Europa, Giorgiaha annunciato di averto per lunedì 23 dicembre «una riunione sul tema dell’Albania per». Tra i temi centrali del summit anche l’immigrazione, oltre a sicurezza e difesa. «Mi pare che la Cassazione abbia dato ragione al governo, è diritto dei governi stabilire quali siano i Paesi sicuri», mentre i giudici «possono entrare nel singolo caso, non disapplicare in toto», ha aggiunto la presidente del Consiglio.Giorgiain Lapponia (Ansa).: «Per gestire i flussi migratori bisogna pensare ‘out of the box’»A chi le chiedeva se la lista europea di Paesi sicuri arriverà entro marzo,ha risposto che «ci vorrà più tempo».