Ilrestodelcarlino.it - Mano tesa alle famiglie, ridotte le rette per l’accesso al Nido

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

leche si paganoal. Il provvedimento sarà esteso a tutti i nuclei familiari con Isee pari o inferiore a 26.000 euro annui. Anche a Mirandola, dunque, dopo che Ucman ha annunciato la riduzione del 45% per ledei nidi delle sue cinque scuole d’infanzia, arriva il contributo della Regione Emilia-Romagna, finanziato attraverso il Fondo Sociale Europeo, che mira a ridurre gli oneri economici dellee a favorireai servizi educativi per i bambini di età compresa tra 0 e 3 anni, tramite la riduzione delledi frequenza per l’anno educativo 2024-2025. La città dei Pico riceverà un contributo di 106.920 euro, che consentirà uno sconto del 55% sullemensili sostenute dche si trovano nella condizione economica prevista per accedere a questa agevolazione, ovvero un reddito Isee pari o inferiore a 26.