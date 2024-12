Man United schiacciato Chelsea e Fulham reggono mentre i Wolves vincono

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-22 18:15:03 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.Ci sono state quattro partite in Premier League prima che il Tottenham ospitasse il Liverpool nell’ultima partita della massima serie prima di Natale domenica.Ilsapeva che la vittoria in casa dell’Everton li avrebbe portati con un punto di vantaggio in cima alla classifica, con i Reds che avrebbero giocato alle 16:30 GMT.Nelle partite che iniziarono contemporaneamente alla resa dei conti al Goodison Park, il Manchesterospitò il Bournemouth, isi diressero a Leicester City e il Southampton si recò al.101GreatGoals.com ti offre tutti i risultati della Premier League oggi, inclusi goal, incidenti chiave e l’aspetto della classifica.Solo un ragazzo tranquillo che segna all’Old Trafford pic.