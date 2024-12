Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Alta Badia 2024 in DIRETTA: pokerissimo di Odermatt sulla Gran Risa, rivelazione Anguenot, grande rimonta di Vinatzer

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA MANCHELADEL SUPERG FEMMINILE DI ST. MORITZ DALLE 11.0014.27 Questa vittoria è la quarantunesima in carriera per. Lo svizzero poco più di 24 ore fa trionfava per la prima voltaSaslong in discesa ed oggi si è imposto in.14.25 Gara perfetta di Marco. Con una seconda manche perfetta, facendo registrare il miglior tempo, lo svizzero conquista la quarta vittoria consecutiva, la quinta in assoluto su questa pista.14.23 QUARTO!! Zubcic chiude anche alle spalle di Steen Olsen con 93 centesimi di ritardo da.14.22 È all’attacco il croato ma non basta. Dopo due settori il ritardo è di 36 centesimi.14.22 Partito Filip Zubcic (-0.19). Come lo scorso anno sarà lotta tra lui ed14.