La Supercoppa può far ricca l’Inter | ecco il montepremi

Leggi su Ilnerazzurro.it

Italiana. Altre due giornate di campionato, e poi ci sarà laitaliana: competizione che si è rinnovata adottando un format particolare, con 4 squadre partecipanti che in questa edizione saranno Inter, Milan, Juventus ed Atalanta. La squadra di Inzaghi in semifinale affronterà forse la squadra più in forma del campionato, ovvero quella allenata da Gasperini. Il nuovo format di questa competizione ha permesso di avere unpiù ricco,di quanto.ItalianaCome riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Ea Sports Fc Supercup (il nome completo del torneo), garantirà introiti complessivi di 23 milioni di euro alla Lega Serie A, e di questi ben 16,2 verranno divisi tra le 4 squadre partecipanti. La competizione si disputerà tra il 2 e il 6 gennaio, con la prima semifinale che sarà quella tra Inter ed Atalanta, mentre il giorno dopo si giocherà Juventus-Milan.