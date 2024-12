Lapresse.it - La premier Meloni parla al contingente militare in Lituania e si commuove: “L’Italia è fiera di voi”

“Io sono qui fondamentalmente per portarvi gli auguri, per portarvi gli auguri della nazione come mi piace fare ogni anno e per portarvi la riconoscenza del popolo italiano”. Così la presidente del Consiglio Giorgiando alitaliano ine ai contingenti videocollegati. “La mia credibilità, la credibilità di questa nazione cammina soprattutto sulle vostre gambe, il futuro delnella sua capacità di difendere i suoi interessi nazionali vola soprattutto sulle vostre ali. Questo fa la differenza. Fa la differenza elo deve sapere. Io di solito mi commuovo sempre quando vengo diciamo in posti come questo e ho trovato anche il comandante emozionato. E vedo tanta emozione. È incredibile pensare che si riescano a emozionare così persone che nella loro formazione hanno il sangue freddo”, ha aggiunto, continuando: “Non vedrete i vostri figli che scartano i regali a Natale, maanche per questo vi è riconoscente.