Inter Lautaro ammette | A volte mi sento sottovalutato

Martinez non sta vivendo un momento brillantissimo con l’in stagione e in una lungavista ha raccontato quelle che sono le sue sensazioni Dopo una stagione che gli ha visto vincere lo scudetto in nerazzurro, il titolo di capocannoniere della Serie A, la Copa America con l’Argentina e la scarpa d’oro della competizione, quest’annoMartinez è partito più a rilento. Le difficoltà del capitano dell’non sono passate inosservate e anche tra i tifosi qualche critica è arrivata.: “Ami” – Calciomercato.it (LaPresse)In una lungavista rilasciata al Corriere della Sera,Martinez ha raccontato il momento che sta attraversando: “Pochi gol? Sono un attaccante e vivo per il gol, però bisogna anche analizzare la partita che uno fa.