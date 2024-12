Ilfattoquotidiano.it - Il judoka Emre Yazgan morto a soli 16 anni travolto da una valanga durante il ritiro della Nazionale turca

Il mondo dello sport è in lutto per la tragica scomparsa di, il16ennedopo essere statoda unaimprovvisa sul monte Erzurum Palandöken. Ladi judo stava svolgendo la preparazione atletica sulle vette innevate quando è uscita per una passeggiata tra la natura. La, in quel momento, ha sorpreso la squadra provocando quattro feriti e la morte del giovane atleta. Nonostante il ragazzo respirasse ancora quando è stato estratto dal cumulo di neve, è deceduto appena dopo essere stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva nell‘ospedale più vicino. Degli altri 14 compagni, dieci ne sono usciti senza riportare gravi d, mentre gli altri quattro, tra cui anche il fratello gemello del sedicenne che ha perso la vita, sono rimasti feriti.