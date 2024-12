Lanazione.it - Franconi scrive al Prefetto: "Un aumento dei furti"

Il movimento civico Noi per Pontedera che ha raccolto circa 400 firme tra residenti e commercianti e che ha chiesto al sindaco Matteointerventi per riportare l’adeguata sicurezza in città aveva sollecitato il primo cittadino a farsi portavoce di fronte aldi Pisa.che già venerdì 13 dicembre si era fatto portavoce con una lettera al, dott.ssa Maria Luisa D’Alessandro, delle esigenze del movimento e della città. "Gentilissima – si legge nella missiva cheha fatto recapitare in Prefettura – la presente mi preme notiziarla, per il più da praticarsi, che ieri pomeriggio (giovedì 12, ndr) ho ricevuto presso il Municipio una delegazione di cittadini che hanno depositato una petizione sottoscritta da oltre 400 persone che chiedono al sindaco di Pontedera di intervenire con urgenza al potenziamento del sistema di videosorveglianza della città nella legittima (ma evidentemente insufficiente convinzione) che tale misura possa esser decisiva a contrastare "il preoccupantedi, aggressioni e atti vandalismo che minano la sicurezza dei cittadini e la serenità della vita quotidiana".